06.03.2017 06:00 Karlsruhe Sanierung der Wasserwerkbrücke: Wäre eine kürzere Bauzeit denkbar?

Für viele Karlsruher ist der Weg über die Wasserwerkbrücke in der Südstadt ein direkter Zugang in den Oberwald. Da die Brücke in die Jahre gekommen ist, soll sie für Bauarbeiten für Monate gesperrt werden. Wäre auch eine kürzere Bauzeit möglich?