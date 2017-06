Ab Montag, 19. Juni beginnen die Bauarbeiten für eine neue Mittelstreifenüberfahrt im Bereich der Rheinbrücke Maxau. Das kündigt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemeldung an. Außerdem stehen Sanierungsarbeiten an der Albhäuselebrücke bei Knielingen in Fahrtrichtung Wörth an.

Die Arbeiten sind laut Pressemitteilung für die geplante Rheinbrückensanierung im kommenden Jahr erforderlich. An der 220 Meter langen Albhäuslebrücke bei Knielingen in Fahrtrichtung Wörth soll zudem die Fahrbahndecke erneuert werden, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. "Die Baukosten für die Maßnahmen belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und sollen vom Bund getragen werden", so das RP.

Bau einer neuen Mittelstreifenüberfahrt

Ab Montag, 19. Juni 2017 wird die Verkehrssicherung für die neue Mittelstreifenüberfahrt im Bereich der Rheinbrücke Maxau aufgebaut. Dabei ist es notwendig, jeweils den linken oder rechten Fahrstreifen für den Verkehr zu sperren. Die Einrichtung der Verkehrsführung erfolgt über sogenannte "Arbeitsstellen kürzerer Dauer", die tagsüber nur in verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 15 Uhr oder nachts durchgeführt werden, so die Ankündigung des RP.



Ab Dienstag, 20. Juni sollen den Verkehrsteilnehmern in Fahrtrichtung Karlsruhe zwei Fahrstreifen und in Fahrtrichtung Wörth weiterhin drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Sonntag, 9. Juli abgeschlossen sein.

Bauarbeiten in Knielingen starten im Juli

Direkt im Anschluss sollen ab 10. Juli laut Regierungspräsidium Karlsruhe die Arbeiten an der Albhäuslebrücke bei Knielingen beginnen. Für die Einrichtung der Verkehrssicherung werden auch hier wieder "Arbeitsstellen kürzerer Dauer" in verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 15 Uhr oder nachts benötigt.



Laut Pressemitteilung sollen Verkehrsteilnehmern ab dem 17. Juli wieder zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. In Fahrtrichtung Wörth wird ein Fahrstreifen auf die Richtungsfahrbahn Karlsruhe übergeleitet und ein Fahrstreifen bleibt auf der Fahrbahn in Richtung Wörth.

Die Maßnahme muss in zwei Abschnitten gebaut werden und dauert insgesamt bis Mitte November 2017. Während der Bauphase wird es auch zu unvermeidbaren Belastungen und Behinderungen der Anwohner und der Verkehrsteilnehmer kommen.



Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen findet Ihr im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de/; www.bmvbs.de oder www.baustellen-bw.de.