vor 16 Minuten Karlsruhe Sanierung der L605: Nächste Bauphase startet mit Sperrung

Seit Anfang Mai laufen die Arbeiten zur Sanierung der Brückenbauwerke und der Asphaltbeläge an der stadteinwärts führenden L605. Wie die Stadt mitteilt, steht bei der Großbaumaßnahme nun die Einrichtung des zweiten Bauabschnitts an. Begonnen werden soll damit am Donnerstag, 22. Juni.