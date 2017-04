vor 3 Stunden Karlsruhe Saisonkrönung: PSK-Basketballer steigen in zweite Liga auf

Mit einem deutlichen Vorsprung konnten die PS Karlsruhe Lions am Samstagabend das Halbfinalspiel der ProB für sich entscheiden und so den Aufstieg in die ProA sichern. Das berichtet der Verein am Montag in einer Pressemeldung.