Im Juni haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) umfangreiche Gleis- und Straßenbauarbeiten in der Oststadt angekündigt. An diesem Montag ist es nun soweit: Ab sofort müssen Pendler bis Ende November auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.

Die umfangreichen Baumaßnahmen sollen bis November abgeschlossen sein. Schwerpunkt der Baumaßnahmen, die bis Ende November abgeschlossen sein sollen, ist der barrierefreie Ausbau der Haltestelle am Hauptfriedhof sowie der Neubau der Haltestelle Essenweinstraße. Gleichzeitig finden Gleisbauarbeiten entlang der Tullastraße zwischen der Rintheimer Straße und Gerwigstraße sowie einige Leitungsarbeiten der Stadtwerke Karlsruhe statt.

"Die Bautrupps führen ihre Arbeiten zwischen 6 Uhr und 22 Uhr durch", kündigen die VBK an. Hier könne es auch in den Abendstunden zu einem erhöhten Lärmpegel kommen. "Die Baufirmen werden aber dazu angehalten, die lärmintensiven Arbeiten zwischen 7 Uhr und 20 Uhr durchzuführen", versichern die Verkehrsbetriebe.

Mehrere Abschnitte werden gesperrt

Zwischen Montag, 17. Juli, 4 Uhr und Sonntag, 10. September, 1.15 Uhr wird der Bahnbetrieb in der Tullastraße komplett eingestellt. In diesem Zeitraum richten die VBK mit Bussen einen Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Hirtenweg und Tullastraße ein . In der Haid-und-Neu-Straße wird der Bahnbetrieb aufrechterhalten. Die Fahrgäste werden von den VBK gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Von Montag, 17. Juli, 4 Uhr bis Sonntag, 10.September, 1.15 Uhr werden laut Pressemitteilung folgende Streckenabschnitte in der Oststadt für den Schienenverkehr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt:

die Tullastraße zwischen den Gleisdreiecken Hauptfriedhof und Rintheimer Straße für den barrierefreien Umbau der Haltestelle Hauptfriedhof (in der Tullastraße) sowie die Teilerneuerung des Gleisdreiecks Hauptfriedhof und der Gleisanlage im Bereich dieser Haltestelle

die Tullastraße zwischen den Gleisdreiecken Rintheimer Straße und Gerwigstraße für den Neubau der Haltestelle Essenweinstraße sowie die Gleiserneuerung im gesamten gesperrten Streckenabschnitt

das Gleisdreieck Rintheimer Straße bis zur Endstation Rintheim. Dieser Streckenabschnitt ist gesperrt, da es während der Bauzeit keinen Anschluss an das restliche Gleisnetz gibt

Auswirkungen auf Linie 5 und 6

Diese Baumaßnahmen haben auf mehrere Linien Auswirkungen:

Die Tram-Linie 5 wird vom Durlacher Tor kommend ab der Haltestelle Hauptfriedhof (in der Haid-und-Neu-Straße) zur Haltestelle Hirtenweg umgeleitet und endet in der dortigen Wendeschleife (bzw. umgekehrt).

wird vom Durlacher Tor kommend ab der Haltestelle Hauptfriedhof (in der Haid-und-Neu-Straße) zur Haltestelle Hirtenweg umgeleitet und endet in der dortigen Wendeschleife (bzw. umgekehrt). Die Tram-Linie 6 bedient von der Südostbahn kommend abweichend an der Haltestelle Tullastraße die Bahnsteige in der Durlacher Allee und fährt dann über die Haltestellen Weinweg und Untermühlstraße zur Haltestelle Durlach Bahnhof und endet in der dortigen Wendeschleife. (bzw. umgekehrt).

bedient von der Südostbahn kommend abweichend an der Haltestelle Tullastraße die Bahnsteige in der Durlacher Allee und fährt dann über die Haltestellen Weinweg und Untermühlstraße zur Haltestelle Durlach Bahnhof und endet in der dortigen Wendeschleife. (bzw. umgekehrt). Die Fahrpläne der Tram-Linie 5 zwischen Durlacher Tor und Rheinhafen sowie der Tram-Linie 6 zwischen Tullastraße und Daxlanden/Rappenwört sind durch die Sperrung der Tulla-straße nicht betroffen.

Zwischen Tullastraße, Rintheim und Hirtenweg wird nach Aussage der VBK im genannten Zeitraum ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser verkehrt im üblichen Takt des Schienenverkehrs.