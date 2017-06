Am 30. Juni 1967 haben gerade einmal 27 Bürger den Sport-und Schwimm-Club Karlsruhe (SSC) gegründet. Genau 50 Jahre später - und damit am Wochenende - feiert der Verein das große Jubiläumsfest 2017, mit seinen mittlerweile tausenden Mitgliedern. Wir haben die vergangenen Jahre im Überblick.

Knapp 7.200 Mitglieder, davon rund 2.500 Kinder und Jugendliche, haben heute in den rund 60.000 Quadratmetern großen SSC-Sportanlagen im Traugott-Bender-Sportpark die Möglichkeit Tennis, Basketball und Co. zu spielen. Aber nicht nur nahezu jegliche Sportart kann dort - sowohl drinnen als auch draußen - betrieben werden: Das SCC-Zentrum bietet mit seiner Gasstätte, einem Spielplatz und einem Clubraum, auch nach dem Sport die Möglichkeit im Nordosten der Stadt zu verweilen.

Damit ein so großes Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten heute möglich ist, wurde in den vergangenen Jahren einiges getan. Neben baulichen Veränderungen auf dem Gelände des Vereins entwickelte sich auch das Sportangebot - vor allem mit ausgefalleneren Sportarten wie Inline-Hockey oder auch Roller-Derby - immer weiter und weiter.

1967 bis 1977

Alles begann im Gründungsjahr 1967 als der damalige SSC Waldstadt unter der auch noch heute bestehenden Idee, Menschen anzusprechen, die Sport als körperlichen Ausgleich betrachten und Spaß dabei haben, gegründet wurde. Bereits ein Jahr später zählte der Verein, der ehemals aus 27 Bürgern bestand, schon das tausendste Mitglied.

1969 dann der Durchbruch: Der Bebauungsplan "Waldstadt-Südost/Hagsfeld-Südwest" wurde weiter entwickelt. Die Straße "Am Sportpark" war nun mit eingeplant. Außerdem wurden damals über 250 vorhandene Grundstücke mit zwei bis drei Metern Breite durch die Stadt unter Mitwirkung von SSC-Verantwortlichen erworben. 1971 wurden die ersten vier Tennisplätze und ein Rasenfeld gebaut.

Und auch personell tat sich schon einiges: Lediglich vier Jahre nach dem tausendsten Mitglied - also im Jahr 1972 - hatte sich diese Zahl schon verdoppelt. In den darauf folgenden Jahren sollten die Mitglieder bis 1975 die Möglichkeit bekommen unter anderem auch Teil des Jazztanzes, des Judos und auch der Trampolingruppe beim SSC zu werden.

1978 bis 1988

Rund 3.000 Menschen sind im Jahr 1978 Mitglied beim immer größer werdenden Sportvereins. Das waren die perfekten Voraussetzungen um im Jahr 1979 mit dem Karlsruher Schwimmclub Neptun (KSN) 1899 zum SSC Karlsruhe zu fusionieren. Der noch heute gültige Bebauungsplan "Traugott-Bender-Sportpark" wurde 1980 vom Gemeinderat beschlossen.

Zudem wurde im selben Jahr das Sport und Begegnungszentrum am 15. Januar in Betrieb genommen. 1982 folgte die Eröffnung des Fächerbads, 1983 die offene Freizeitsport-Modellanlage und 1984 die Sanierung der Zwei-Felder-Halle. Außerdem fanden in den vergangenen Jahren Sportarten wie Wasserball (1979), Fußball (1980) oder auch Synchronschwimmen (1987) zum Karlsruher Traditionsverein.

1989 bis 1999

Der Verein wuchs stetig weiter: Im Jahr 1989 zählte er schon insgesamt 4.000 Mitglieder. Die Abteilung Volleyball bekam im selben Jahr das erste Beachvolleyballfeld. Außerdem wurde der "FitnessTreff" mit Sauna damals zu einem der ersten Fitness-Studios im Sportverein. Das erste große Jubiläum stand mit dem 25. Geburtstag des SSC im Jahr 1992 vor der Tür: An insgesamt vier Tagen wurde damals gefeiert.

Das andauernde Wachsen machte auch in der Weiterentwicklung der Sportarten keinen Halt: So entstanden beispielsweise 1993 die Abteilungen des Taekwondo und des Unterwasser-Rugby. 1997 der "Allround-Sport", Badminton und Tauchen. Im Jahr 1999 gab es dann erneut einen Grund zum Feiern: Der KSN wurde 100 Jahre alt. Zu diesem Anlass wurde auch damals ein großes Jubiläumsprogramm mit verschiedenen Sport- und Rahmenveranstaltungen geboten.

2000 bis 2010

Pünktlich zur Jahrhundertwende stand dem SSC ein großer Schritt bevor: Die 5.000-Marke wurde hinsichtlich der Vereinsmitglieder geknackt. Zwischen den Jahren 2000 und 2011 entstanden innerhalb des Vereins lediglich drei neue Sportarten, darunter zum Beispiel Cricket.

Doch das machte jedoch nichts, denn der SSC war während dieser Jahre mit weiteren baulichen Projekten beschäftigt. So wurde 2002 auf der dem SSC verbliebenen Restfläche "Sport 21" - das Bauprojekt für die multifunktionalen Badmintonhallen - genehmigt. Lediglich ein Jahr später konnten sie eröffnet werden. Des Weiteren wurde 2005 das "Beach 21" aus zwei Tennisplätzen gebaut, 2006 die Geschäftsstelle umgestaltet und 2010 - als insgesamt 6.000 Mitglieder erreicht wurden - ein Cricketplatz ermöglicht.

2011 bis 2017

2013 wurde die bislang letzte neue Abteilung für das "Roller-Derby" gegründet. Im Jahr 2015 verzeichnete der SSC insgesamt 7.000 Mitglieder und ist laut Badischem Sportbund damit mittlerweile der zweitgrößte Verein in Karlsruhe. Das vergangene Jahr brachte das nächste Bauvorhaben, das den SSC betrifft: Das Fächerbad wurde in einem ersten Bauabschnitt um ein Carbiobad erweitert. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich im August dieses Jahres starten. Außerdem ist für dieses Jahr auch noch die Erneuerung der Gaststätte und die Fertigstellung des Fitness- und Gesundheitszentrums vorgesehen.

Doch jetzt wird erst einmal gefeiert: Am kommenden Wochenende wird das Jubiläum dann im Rahmen des großen Jubiläumsfestes 2017 gefeiert: Der Traugott-Bender-Sportpark verwandelt sich vom 30. Juni bis zum 2. Juli in das Areal des Sportfestivals. Dann wird auch die Festschrift "SSC Karlsruhe. 50 Jahre Sportideen" mit einer ausführlichen Chronik des Vereins vorgestellt.