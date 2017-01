Ruderbootsee in Karlsruhe: Schlittschuhlaufen nur noch am Samstag

Die Kältewelle schwächt langsam ab, die Temperaturen steigen ab dem Wochenende. Aus diesem hebt die Stadt ab Sonntag die Freigabe zum Schlittschuhlaufen auf dem Ruderbootsee in der Günter-Klotz-Anlage auf.

Der Dauerfrost verabschiedet sich zumindest übergangsweise, es wird milder. Mit den steigenden Temperaturen ist auch das winterliche Vergnügen für Schlittschuhläufer auf dem östlichen Teil des Ruderbootsees in der Günther-Klotz-Anlage vorüber. Eislaufen ist nur noch am morgigen Samstag möglich, am Sonntag wird das städtische Gartenbauamt die Freigabe-Markierungen entfernen.