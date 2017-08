vor 2 Stunden Karlsruhe Rotlicht übersehen: Autofahrer erfasst Radfahrerin in Weststadt

Eine Unterschenkelfraktur sowie Prellungen und Schürfungen hat eine 24 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall in der Kaiserallee erlitten. Wie die Polizei in einem Pressebericht mitteilt, passierte der Unfall in der Weststadt, nachdem ein Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht übersah.

Die junge Frau hatte nach den Angaben der Polizei an der mit einer Bedarfsampel ausgestatteten Fußgängerfurt beim Helmholtz-Gymnasium die Fahrbahn bei Grün überqueren wollen, als ein stadtauswärts fahrender Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht übersah und die Radlerin erfasste. "Die Verletzte kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus;" berichtet die Polizei am Freitag.