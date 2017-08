Am kommenden Dienstag, 14. März, kommt es auf der Rittnertstraße mehrfach zu Vollsperrungen. Grund seien nach Auskunft der Stadt Bäume "mit Sonnenbrand". Diese müssen gefällt werden.

Die Rittnertstraße (K 9654) muss am Dienstag, 14. März, zwischen Eisenhafengrund und Thomashof auf Höhe des Waldparkplatzes Lamprechtshof mehrfach kurzfristig mittels Ampelschaltung in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Das Forstamt fällt an diesem Tag außerhalb der Berufsverkehrszeiten acht kranke Buchen.

Wie die Stadt in einer Pressemeldung berichtet, leiden die Bäume an "Sonnenbrand". Durch Sonneneinstrahlung platzt die dünne Borke der Buchen auf und es entsteht Stammfäule. Um zu verhindern, dass die Stämme abbrechen und Baumkronen herunterstürzen, werden die Bäume gefällt.