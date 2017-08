Was tun, wenn ein Einbrecher direkt vor einem steht? Viele Bürger sind da überfragt. Der Polizei liegt das Sicherheitsbedürfnis der Bürger am Herzen und informiert deshalb zwei Wochen lang mit einem Informationsfahrzeug über richtige Verhaltensweisen und Sicheurngsmaßnahmen für die eigene Wohnung.

Von Montag, 13., bis Freitag, 24. März, informiert die Polizei die Bürger der Region kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Zu diesem Zweck wird ein Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA) im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sowie im Enzkreis unterwegs sein. Die Polizei empfiehlt den Bürgern dort vorbeizuschauen. "Vorbeugung ist bekanntlich die beste Möglichkeit, sich vor solchen Taten zu schützen", heißt es in einer Pressemeldung.



So würden Fragen beantwortet wie: Wie sichere ich meine Fenster und Türen am besten und welche Methoden wenden Diebe an? Beim Informationsfahrzeug des LKA können sich die Bürger über die richtigen Verhaltensweisen bei Einbrüchen sowie die notwendigen Sicherungsmaßnahmen informieren. Die Beamten geben nützliche Tipps, wie die Wohnung am besten gegen Einbrecher gesichert werden sollte.



"Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden führt häufig zu einem traumatischen Erlebnis. Das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den betroffenen Menschen oft zu schaffen", heißt es von Seiten der Polizei weiter. Ein Einbruchschutz könne sich daher lohnen. Mehr als 40 Prozent der versuchten Wohnungseinbrüche scheitern nach Angaben der Polizei an der Sicherungstechnik.