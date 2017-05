vor 3 Stunden Julia Wessinger Karlsruhe/Berlin Reiseziel unbekannt: Karlsruherinnen nehmen an "BreakOut" teil

Zwei Karlsruherinnen machen sich am Donnerstag, 25. Mai auf eine 36-stündige Reise mit bislang unbekannten Ziel. Sarah und Sabou nehmen am Reisewettbewerb "BreakOut" teil und wollen neben vielen neuen Erfahrungen auch Geld für Kinder in Tansania sammeln.