Bund und Länder investieren in die Straßen im Regierungsbezirk Karlsruhe. "Bund und Land haben im letzten Jahr rund 223 Millionen Euro in das Bundes- und Landesstraßennetz im Regierungsbezirk Karlsruhe investiert", bilanziert Regierungspräsidentin Nicolette Kressl.

Dank der Bereitstellung staatlicher Mittel seien in das Bundesfernstraßennetz rund 152 Millionen und in das Landesstraßennetz rund 45 Millionen Euro investiert worden. Hinzu kämen erforderliche Ingenieuraufträge zur Vorbereitung und Abwicklung der Projekte in Höhe von rund 13 Millionen Euro, heißt es in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Mit ebenfalls rund 13 Millionen Euro seien zudem der kommunale Straßenbau und die kommunalen Rad- und Fußverkehrsanlagen in den Städten und Gemeinden gefördert worden. "Eine flächendeckend gute Erschließung über leistungsfähige Straßen ist eine entscheidende Voraussetzung für die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten unserer Landkreise und Gemeinden", so Regierungspräsidentin Nicolette Kressl.

Arbeiten auf der A5 und der A8

Auf den Autobahnen wurden auch im Jahr 2016 Fahrbahnschäden nach Aussage der Behörde nachhaltig behoben. So sei zum Beispiel der Belag auf der A5 bei Dossenheim und Bruchsal erneuert worden. "Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sind dringend geboten, um auch in Zukunft den Verkehr auf leistungsfähigen und sicheren Straßen bewältigen zu können. Hierzu leisten diese Baumaßnahmen auf der A5 einen wichtigen Beitrag", betont die Regierungspräsidentin.

Im Bereich Neubau und Erweiterung der Bundesautobahnen habe man im vergangenen Jahr mit den vorbereitenden Arbeiten entlang der A8 bei Pforzheim beginnen können. Für den Bau der sogenannten Enztalquerung zwischen Pforzheim Nord und Süd sind, so das RP weiter, in den kommenden Jahren Kosten in Höhe von rund 140 Millionen Euro veranschlagt. Bund und Land würden dabei auch im Jahr 2016 Millionenbeträge in den Bau von Ortsumgehungen sowie in den Um- und Ausbau der Bundes- und Landesstraßen investieren.

Radwegebau bekommt immer wichtigere Bedeutung

Als finanzielle Schwerpunkte nennt Nicolette Kressl die Ortsumgehung Adelsheim (B 292), die Westtangente Pforzheim (B463), die Stuttgarter Straße in Freudenstadt (B28) sowie die Fertigstellungen der L353 Unterschwandorf - Iselshausen, der L409 Ortsdurchfahrt Klosterreichenbach und der L 536 Ortsumfahrung Schriesheim mit dem Branichtunnel.

Die Erhaltung des bestehenden Straßennetzes sei von besonderer Bedeutung und habe hohe Priorität. Deshalb seien beispielsweise Millionenbeträge in den Erhalt der Albhäuslebrücke bei Karlsruhe-Knielingen im Zuge der B10, der B463 Ortsdurchfahrt Calw, der B500 zwischen Zuflucht und Ruhestein und der L562 zwischen Dietlingen und Pforzheim investiert worden.

"Einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und nicht zuletzt auch zur Entlastung der Umwelt leisten Investitionen in den Radwegebau", so Regierungspräsidentin Kressl. Entlang der L 96 sei mit dem sogenannten Wolftalradweg begonnen worden. Der Lückenschluss des für den Radtourismus besonders wichtigen Neckartalradweges entlang der L588 zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach sei fertiggestellt, teilt das RP mit.

Von großer Bedeutung für den kommunalen Straßenbau und kommunale Rad- und Fußverkehr seien die Förderprogramme nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Mit den jährlich fortgeschriebenen Programmen würden der Bau und der Ausbau von innerörtlichen und verkehrswichtigen Straßen der Kommunen sowie Fuß- und Radwege bezuschusst. Die Kommunen im Regierungsbezirk Karlsruhe hätten auf diese Weise im letzten Jahr Fördermittel in Höhe von rund 13 Millionen Euro erhalten.