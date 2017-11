Bei einer Streife mit einem Videofahrzeug wurden am Sonntag sechs Autofahrer erwischt, die zum Teil erheblich zu schnell au der Autobahn unterwegs waren.

Trotz des teils starken Regens und der damit verbundenen Sichtbehinderungen waren vier Verkehrsteilnehmer mit stark erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so die Polizei-Pressestelle. Diese müssen nun mit Fahrverboten und erheblichen Bußgeldern rechnen. "Spitzenreiter" war ein 56-jähriger Autofahrer, welcher seinen Mercedes in einem auf 120 km/h beschränkten Bereich auf 200 km/h beschleunigte. Die Konsequenzen sind ein drei-monatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 600 Euro Bußgeld.

Insgesamt waren ein Fahrzeug mit mehr als 70 km/h, zwei Fahrzeuge mit mehr als 50 km/h und ein Fahrzeug mit mehr als 40 km/h zu schnell unterwegs. Daneben wurde zwei Verkehrsteilnehmern zum Verhängnis, dass sie nicht angeschnallt waren.