17.06.2016 07:00 Karlsruhe Ran ans Breitband: So will Karlsruhe schneller surfen!

Ist Karlsruhe bereit für die digitale Zukunft? In Deutsch­land und in ganz Europa belegt Karlsruhe Spitzen­plätze in Techno­lo­gie und Innovation, heißt es vonseiten der Stadt. Doch beim Thema Breitband hat die Fächerstadt offensichtlich Nachholbedarf: Oft verfügen Unternehmen nicht über die eigentlich benötigte Bandbreite, heißt es in einer aktuellen Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK). Künftig könnte sich die Situation noch verschärfen.