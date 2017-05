vor 5 Stunden Karlsruhe Räuber überfällt Einkaufsladen in Karlsruhe

Ein mit einer Pistole bewaffneter Räuber hat einen Einkaufsladen in Daxlanden überfallen. Der maskierte Täter kam am Montagabend in das Geschäft und bedrohte die Kassiererin mit der Waffe, wie die Polizei mitteilte. Dann zwang er die Angestellte, das Geld in einer weißen Plastiktüte zu verstauen.