Zieht die Bremse noch richtig? Hat die Kette zu viel Spiel oder fehlt ihr etwas Kettenöl? Wer sich nicht sicher ist, ob sein Fahrrad wirklich noch verkehrstüchtig ist, kann es am Mittwoch, 17. Mai, von 15 bis 19 Uhr auf dem Stephanplatz begutachten lassen.

Den kostenlosen Radcheck bietet das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz an. Dabei werden die wesentlichen Radbauteile auf Funktion, ausgenommen ist ein Lichtcheck, und vor allem auf Sicherheit von Bremsen und Lenkung geprüft, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Kleinere Mängel werden demnach vor Ort behoben. Bei größeren Problemen erhält der Radinhaber einen "Prüfbericht". Mit diesem kann man dann sein Fahrrad bei einem Händler zur Reparatur oder Inspektion geben.