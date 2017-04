vor 2 Stunden Oberhausen-Rheinhausen Radioaktives Material an Bord: Verkehrsunfall führt zu Strahlenschutzeinsatz

Am Freitag um 18.34 Uhr, ereignete sich in Oberhausen-Rheinhausen, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gefahrgutfahrzeuges, darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.