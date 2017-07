vor 15 Minuten Karlsruhe Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt, kam es am Mittwochnachmittag um kurz nach 16.30 Uhr in der Oststadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Lastwagen. Dabei verletzte sich die 35-Jährige schwer. Die Polizei bitte nun mögliche Zeugen um Mithilfe.