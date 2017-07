vor 3 Stunden Durlach Radfahrer in Durlach verletzt: Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Bei einem Zusammenprall am Freitagmorgen gegen 9.10 Uhr in der Pfinzstraße in Durlach hat ein 44 Jahre alter Radfahrer leichte Verletzungen erlitten. Wegen widersprüchlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei noch Zeugen.