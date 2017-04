Wenn die Ampel Rot anzeigt, heißt es warten - auch für Fußgänger und Radfahrer. Sie können ebenfalls mit Bußgeldern und Punkten in Flensburg bestraft werden, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Doch das Warten an den roten Ampeln könnte für Radfahrer bald ein Ende haben - zumindest teilweise.

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" prüft das Bundesverkehrsministerium derzeit, ob ein neues Verkehrszeichen eingeführt werden soll, welches das Abbiegen nach rechts für Radler an ausgewählten Kreuzungen trotz roter Ampel erlaubt. Eine entsprechende Anfrage hatten die Grünen im Deutschen Bundestag eingebracht.

Neu ist die Idee nicht: In der deutschen Straßenverkehrsordnung gibt es bereits den grünen Pfeil an Ampeln, der es den Verkehrsteilnehmern nach kurzem Anhalten erlaubt, über eine rote Ampel zu fahren. Das neue Schild soll allerdings, so der Plan, nur für Radfahrer gültig sein. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) steht einer Einführung grundsätzlich offen gegenüber.

Deutschland diskutiert noch, andere Länder tun es schon

Was in Deutschland noch diskutiert wird, ist in anderen europäischen Ländern bereits an der Tagesordnung. Seit Mitte 2013 läuft in Basel ein entsprechender Pilotversuch. In einem ersten Zwischenfazit berichtet das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, dass es im Betrachtungszeitraum zu keinen registrierten Unfällen kam und die Maßnahme von den Verkehrsteilnehmern nach einer Eingewöhnungszeit akzeptiert wurde.

Ähnliche Erfahrungen haben auch Frankreich und Belgien gemacht, die ebenfalls nach einer erfolgreichen Testphase das Rechtsabbiegen für Radfahrer an bestimmten Ampeln freigegeben haben. In den Niederlanden gibt es eine entsprechende Regelung sogar bereit seit 1990.

Karlsruher Experte sieht Neuregelung skeptisch

Aber ist diese Regelung überhaupt nötig? "Die Unfälle mit rechtsabbiegenden Kraftfahrzeugen kontra Radverkehr machen zirka neun Prozent aller im Stadtgebiet Karlsruhe erfassten Radunfälle aus", berichtet Verkehrsexperte Joachim Zwirner von der Karlsruher Polizei. In den meisten Fällen könnten diese Unfälle nicht durch eine Grünpfeil-Regelung verhindert werden. "Die Kollision zwischen Rechtsabbiegern und Radfahrern kommt überwiegend dann zustande, wenn der Radfahrer geradeaus fahren möchte", so Zwirner weiter.

Daher blickt der Verkehrsexperte einer Einführung eher verhalten entgegen. "Wie die bereits zulässige Grünpfeilregelung zeigt, haben alle 'Erleichterungen' in diesem Bereich auch Nachteile." So befürchtet er, dass sich Fußgänger gefährdet fühlen könnten, wenn sie bei Grün über die Fahrbahn laufen. Ein Fahrradgrünpfeil sei allenfalls eine Notlösung: "Es sollte vorrangig versucht werden, durch bauliche Trassierung und bedarfsgerechte Signalschaltungen den gewünschten Effekt zu erreichen."

"Nicht einfach eigene Regeln einführen"

Um das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zu erforschen, soll nun in einigen deutschen Städten eine Pilotphase mit dem Verkehrszeichen gestartet werden. In Berlin ist der Test bereits beschlossen, auch München und Wiesbaden würden sich gerne beteiligen. Und Karlsruhe?

In der Stadtverwaltung hat man nach eigener Aussage ein waches Auge auf die Studie, die nun angestrebt wird. Eine parallele, eigene Forschung habe man allerdings nicht geplant. "Die Straßenverkehrsordnung regelt den Verkehr, da kann man in Karlsruhe nicht einfach eigene Regeln einführen", heißt es vonseiten der Stadt. Vorerst werden Radler damit in der Fächerstadt auf einen eigenen Grünpfeil warten müssen.

Grundsätzlich abgeneigt ist man bei der Stadt der Idee aber nicht: "Wir erwarten mit Spannung das Ergebnis der Studie." Komme das Bundesverkehrsministerium zu dem Ergebnis, dass eine solche Maßnahme den Komfort für die Radfahrer und die Leistungsfähigkeit von Kreuzungen steigere und zudem noch förderlich für die Sicherheit ist, dann würde man schauen, was in der Fächerstadt möglich wäre.