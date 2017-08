Rache, Streit, verletzte Ehre: Jährlich über 60 falsche Anzeigen in Karlsruhe

Anfang des Jahres erregte die Verhaftung eines 22-jährigen Studenten Aufsehen in der Fächerstadt. Ihm wurde vorgeworfen, für überfallartige Angriffe auf Frauen im gesamten Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Nun stellt sich heraus: Eine Geschädigte hat offenbar gelogen. Die Geschichte des Studenten ist kein Einzelfall.

Ein Unbekannter hielt Anfang des Jahres die Karlsruher Polizei in Atem. Sowohl in Bulach, Rüppurr, der Süd- und Oststadt hatte er Frauen angegangen und sexuell belästigt. Auch eine 23 Jahre alte Frau meldete sich bei den Beamten und gab an, von dem Angreifer zuvor beobachtet worden zu sein. Die Polizei veröffentlichte daraufhin ein Überwachungsbild aus einer Straßenbahn.

Der darauf Abgebildete stellte sich daraufhin bei der Polizei. Der 22-Jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, kam zunächst wieder auf freien Fuß. Anfang Februar verkündeten die Ermittler dann, dass DNA-Spuren den Studenten belasten würden. Bis zum Dienstag dieser Woche saß der junge Mann seither in Haft. Wohl zu Unrecht, wie sich nun herausstellt.

Über 60 Karlsruher erheben falsche Vorwürfe

Das vermeintliche Opfer hatte zu Unrecht angegeben, von dem Studenten belästigt worden zu sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau den 22-Jährigen offenbar aus freien Stücken nach Hause begleitet. Warum sie gelogen hat, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit dem Schicksal, fälschlicherweise einer Straftat bezichtigt zu werden, ist der Student nicht allein.

Solche Fälle sind in Karlsruhe nicht die Regel, doch sie kommen vereinzelt immer wieder vor. Allein in der Fächerstadt werden jährlich zwischen 60 und 70 falsche Verdächtigungen gemacht. 2016 lag die Zahl bei 71 Anzeigen. Warum Menschen andere wider besseres Wissen belasten? Dafür gebe es viele Motive, erklärt Polizeisprecher Fritz Bachholz im Gespräch mit ka-news. "Die Motive variieren von Fall zu Fall. Jeder Fall ist anders gelagert", schildert er. Manchmal geschehe es aus Rache, verletzter Ehre, Streitigkeiten, aber auch aus vielen anderen Gründen.

Freiheit kostet in Deutschland 25 Euro am Tag

Für alle Beteiligten hat eine solche Anschuldigung weitreichende Folgen. Wer wider besseren Wissens ein Verfahren lostritt, muss im günstigsten Fall mit einer Geldstrafe rechnen. Der Gesetzgeber sieht für falsche Verdächtigung aber auch eine Haftstrafe bis zu fünf Jahren vor. Im aktuellen Fall wird sich die 23-Jährige nun wegen falscher Verdächtigung und mittelbar begangener Freiheitsberaubung verantworten müssen.

Aber auch für den jungen Mann hat sich mit der Anschuldigung einiges verändert. Nachdem er in seiner Wohnung festgenommen worden war, saß er ganze 61 Tage in Haft. Inzwischen hat der zuständige Haftrichter die sofortige Entlassung des Mannes angekündigt. Eine Entschädigung für die Haft steht ihm zu. Große Summen kann er allerdings nicht erwarten. Vorgesehen sind gesetzlich 25 Euro für jeden Tag Freiheitsentzug - damit beläuft sich die Entschädigung auf 1.500 Euro. Weitere Entschädigungen, die über diese 25 Euro hinausgehen, wird der Student einklagen müssen.