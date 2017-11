vor 14 Stunden Karlsruhe Prozess wegen tödlicher Messerstiche auf Ehefrau beginnt

Ein Mann aus dem Enzkreis muss sich von heute an wegen Mordes an seiner Frau vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, der 50-Jährigen im Mai an ihrer Arbeitsstätte, einer Kita in Pforzheim, aufgelauert zu haben.