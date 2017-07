Das Karlsruher Amtsgericht hat am Mittwoch einen 24-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Angeklagte musste sich vor dem Schöffengericht wegen fünf nächtlichen Angriffen auf Frauen von Dezember 2016 bis Februar 2017 verantworten. Der Mann zeigte sich geständig.

Im Winter sorgten körperliche Übergriffe auf Frauen in Karlsruhe für Aufsehen. Zunächst geriet ein 22-Jähriger Student in Verdacht, die Frauen angegangen zu haben. Nach einer Fahndung durch die Polizei und seiner Festnahme stellte sich dann allerdings heraus, dass er von einer Frau zu unrecht beschuldigt worden war. Im Februar führte die Spur dann zu einem 24-Jährigen. Dieser musste sich am heutigen Mittwoch nun vor dem Amtsgericht verantworten.

Motiv für Attacken weiterhin unklar

Die Staatsanwaltschaft legte dem 24-Jährigen versuchte sexuelle Nötigung in mehreren Fällen zur Last. Ihm wurde vorgeworfen, die Frauen immer wieder nach dem selben Schema von hinten angegriffen zu haben. Dabei habe er die Gesichter der Opfer mit seinen Händen bedeckt und die Geschädigten so verletzt.

Am Verhandlungstag vor dem Karlsruher Amtsgericht zeigte sich der Angeklagte geständig. Er räumte die Taten zwar ein, gab aber an, sich nur an den letzten Vorfall im Februar dieses Jahres erinnern zu können. Der 24-Jährige erklärte, bei dieser Tat unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Sein Motiv für die Überfälle bleibt aber auch nach der Verhandlung unbekannt. Ein sexuelles Motiv konnte dem Angeklagten am Ende des Prozesstages nicht nachgewiesen werden. Auch gab es im Verlauf des Verfahrens keinerlei Hinweise auf versuchte Diebstähle.

"Hat Karlsruhe in Angst und Schrecken versetzt"

Obgleich der Alkoholkonsum nachgewiesen werden konnte, ging der Richter von einer Schuldfähigkeit des 24-Jährigen aus. Am Ende verurteilte er ihn zu einer Gesamtstrafe von dreieinhalb Jahren Haft. Dabei wurde auch eine einjährige Bewährungsstrafe miteinbezogen.

Strafmildernd wirkten sich nach den Angaben des Richters das Geständnis des Angeklagten und die Tatsache, dass dieser sich bei allen anwesenden Opfern am Mittwoch während der Verhandlung entschuldigt hatte, aus. Außerdem seien die Körperverletzungen "verhältnismäßig gering" gewesen.

Nichtsdestotrotz habe der Angeklagte vor allem die Frauen, aber auch die ganze Stadt Karlsruhe in Angst und Schrecken versetzt, so der Richter bei der Urteilsverkündung. Gegen die Frau, die zunächst einen 22-jährigen Studenten fälschlicherweise beschuldigt hatte, läuft laut Staatsanwaltschaft derzeit ein Ermittlungsverfahren.

Mehr zum Thema:

Attacke in Bulach: Frau wird von Unbekanntem angegangen und verletzt

Nach Attacken auf Frauen: Zeugin belastet 22-jährigen Studenten zu Unrecht

Erfundene Attacke: Karlsruher Amtsgericht spricht 23-Jährigen frei