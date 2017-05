Am Mittwoch kamen rund 60 Studierende zu einer spontanen Kundgebung bei einer Rede von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am KIT zusammen. Grund waren die beschlossenen Studiengebühren in Baden-Württemberg.

Mit lautstarkem Protest haben am Mittwoch rund 60 Studierende eine Rede von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am KIT unterbrochen. Hintergrund waren die eingeführten Studiengebühren für internationale Studierende und Zweitstudiengänge.

"Die verfasste Studierendenschaft am KIT lehnt Studiengebühren entschieden ab", heißt es in einer Pressemeldung des Allgemeinen Studierenausschusses am KIT. "So versammelten sich spontan 60 Studierende mit Transparenten, Trillerpfeiffen und viel Lärm im Mathegebäude, unterbrachen eine Rede von Frau Bauer und protestierten so gegen die kommenden Studiengebühren."

Gegen die Gebühren wurde immer wieder demonstriert. Zuletzt auf einem landesweiten Aktionstag mit Demos in verschiedenen Städten und 2.500 Teilnehmerinnen. "Studiengebühren führen immer dazu, dass ein Studium zur Geldfrage wird. Ein Studium im Ausland bringt einzigartige Erfahrungen mit, die niemand vorenthalten werden sollten – Studiengebühren für internationale Studierende wie jetzt beschlossen, führen aber genau dazu", so Johannes Dippert, Finanzreferent im AStA am KIT.