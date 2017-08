In dieser Wochen hat sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Stadtverband Karlsruhe, und Oberbürgermeister Frank Mentrup für einen "vielfältigen, kreativen, friedlichen und entschlossenen Protest" ausgesprochen. Dieser soll im Rahmen des "Tags der deutschen Zukunft" am 3. Juni stattfinden.

Auf Einladung des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Stadtverband im Namen des Netzwerk Karlsruhe gegen rechts trafen sich am Dienstag weit über 100 Vertreter aus der Karlsruher Zivilgesellschaft zum Gespräch mit Oberbürgermeister Frank Mentrup über einen vielfältigen, kreativen, friedlichen und entschlossenen Protest gegen den angekündigten Nazi- Aufmarsch anlässlich des sogenannten "Tag der deutschen Zukunft" am 3. Juni 2017 in Durlach.

Gisela Konrad-Vöhringer, Mitglied im Koordinationsrat des Netzwerk Karlsruhe gegen rechts, erklärt anlässlich der gemeinsamen Veranstaltung: "Ich finde es sehr gut, dass in der Diskussion unterschiedliche Positionen der Teilnehmenden zur Vorgehensweise gegen den Naziaufmarsch nebeneinanderstehen konnten und wir uns im Ergebnis alle auf ein friedliches und vielfältiges Konzept geeinigt haben."

"Jetzt kommt es darauf an, die Karlsruher breit zu mobilisieren, um gemeinsam am 3. Juni ein eindrucksvolles Zeichen für eine vielfältige und weltoffene Stadt zu setzen", so Dieter Bürk, Vorsitzender des DGB Stadtverband Karlsruhe.

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup zeigt sich erfreut über das Ergebnis der Veranstaltung: "Die Stadtgesellschaft verfolgt engagiert ein gemeinsames Ziel: erst entschlossen vor Ort in Durlach Flagge zu zeigen, und später gemeinsam ein Fest der Vielfalt in der Innenstadt zu feiern."