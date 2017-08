Am Freitag, 25. August, startet die 16. Karlsruher Bierbörse im Schlossgarten. Die Veranstalter versprechen über 500 internationale Biersorten vom Fass oder aus der Flasche an etwa 70 Ständen. Die Bierbörse ist bis zum Sonntag geöffnet.

So präsentiert sich laut Pressemitteilung der Veranstalter etwa die Hohentanner Schlossbrauerei, eine niederbayrische Privatbrauerei, mit ihren handwerklich gebrauten Bieren erstmals auf der Karlsruher Bierbörse- und zwar mit Tannengold, Kellerbier, Weißbier und Craft-Bieren.

Ebenfalls aus Bayern kommen die Biere der Flötzinger Brauerei aus Rosenheim. Auch sie geben ihr Debüt auf der Karlsruher Bierbörse mit verschiedenen Spezialitäten. Weitere Traditionsbrauereien aus Bayern und Franken sind auf der Bierbörse vertreten: Andechser, Augustiner, Münchner Hofbräu, Kreuzberger Klosterbier, Fischer Rauchbier und Weltenburger und auch erstmals das Brauhaus Freising.

131 internationale Sorten im "Haus der Biere"

Aber auch exotischere Sorten sollen in diesem Jahr präsentiert werden, wie beispielsweise mit Xingu, einem brasilianischen Bier aus dem Amazonasgebiet. In der Fächerstadt ebenfalls mit dabei: Kingfisher, das meistverkaufte Bier Indiens, Tiger Bier aus Singapur und auch Mongozo - Biere nach afrikanischem Rezept, die Neureuther Braumanufaktur mit mehr als einem Dutzend Craft-Bieren oder das große Störtebekker-Schiff.

Als weitere Anlaufstelle kündigen die Veranstalter auch das "Haus der 131 Biere" an. Hier fänden Besucher Biere aus verschiedenen Nationen. Zudem empfiehlt der Veranstalter einen Abstecher zum tschechischen Chodovar-Ausschank. Das Bier kann man demnach in Deutschland nur selten frisch vom Fass genießen. Neben weiteren tschechischen Bieren, finde man auch eine große Auswahl polnischer Biere sowie Baltika aus Russland.

Und Heimisches? Auch das soll es auf der diesjährigen Bierbörse geben: Biere aus dem Südwesten bieten die Privatbrauerei Hoepfner, der Vogel-Bräu, die Welde Brauerei aus Plankstadt und Sophies Brauhaus aus Stuttgart. Aus der Hauptstadt ist die Berliner Kindl Brauerei in Karlsruhe in diesem Jahr am Start.

Der Eintritt zur 16. Karlsruher Bierbörse ist frei. Die Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag 15 bis 1 Uhr und Sonntag 11 bis 21 Uhr. Der offizielle Fassbieranstich erfolgt am Freitag um 19.30 an der Bühne vor dem Höpfner Stand.