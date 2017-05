Autofahrer, die von Eggenstein kommend in die Waldstadt wollen, müssen an der Kreuzung der L604 und der Theodor-Heuss-Allee oft Geduld mitbringen. Seit Jahren wird bereits diskutiert, wie man die Situation an dieser Stelle entschärfen könnte. Die Stadt hat seit Jahren einen konkreten Plan, doch die Umsetzung gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Wer von Eggenstein-Leopoldshafen in den Norden der Fächerstadt möchte, muss die L604 passieren und von dort aus auf die Theodor-Heuss-Allee einbiegen. Was auf den ersten Blick einfach aussieht, führt im Alltag allerdings immer wieder zu Problemen. Diese Kreuzung produziere langen Rückstau auf der L604, Autofahrer müssten von Eggenstein herkommend mit Wartezeiten bis zu 30 Minuten rechnen, kritisiert die Karlsruher FDP-Fraktion in einer Anfrage an den Gemeinderat.

"Hinzu kommt, dass dann das Abbiegen in die weiterführende L604 oder die Theodor-Heuss-Allee nicht ungefährlich ist", so die Fraktion weiter. Die Straße sei stark befahren, und die Einbiegung biete ein "nicht zu vernachlässigendes Unfallpotential". Diese Einschätzung bestätigt auch die Karlsruher Polizei im Gespräch mit ka-news. Die Kreuzung sei einer der Unfallschwerpunkte in Karlsruhe, so Joachim Zwirner, Leiter des Referats Verkehr bei der Polizei. "Es besteht an dieser Stelle definitiv Handlungsbedarf", so die Einschätzung des Experten.

Anwohner fürchten erhöhten Straßenlärm

Eigentlich hatte die Stadt bereits vor rund zehn Jahren eine Lösung für die Problem-Kreuzung erarbeitet. Ihr Vorschlag: Mit einem Kreisverkehr sollte die Situation entschärft werden. "Diese Planung war durch alle betroffenen Stellen genehmigt und zur Ausführung freigegeben", schildert die Stadt. Dass ein Kreisel die Lösung des Problem sein könnte, davon ist auch Zwirner überzeugt. Ein Kreisel würde die Situation für die Autofahrer an dieser Stelle entlasten, da es aufgrund der aktuellen Vorfahrtsregelungen zu Wartezeiten auf der L604 komme.

Doch seit 2007 hat sich nichts getan. Das Problem: Damit ein Kreisverkehr an der derzeitigen Einmündung der Theodor-Heuss-Allee/L604 errichtet werden kann, müsste der neue Fahrbahnrand etwa elf Meter an die dortigen Wohnhäuser heranrücken. "Die Lage ist aufgrund der Linienführung und zur Vermeidung von größeren Eingriffen in den Wald gewählt worden", erklärt die Stadt.

Die betroffenen Anwohner hatten gegen diese Maßnahmen protestiert, der Bürgerverein schloss sich der Kritik ebenfalls an. Auch ein eigens erstelltes Lärmschutzgutachten konnte die Anwohner nach Aussage der Stadt nicht beruhigen - obgleich das Gutachten zu dem Schluss gekommen sei, dass "keine Erhöhung der Emissionen durch den Umbau zu erwarten ist".

Planungen könnten sich über Jahre hinziehen

Für die Stadt bedeutet das allerdings nicht nur einen erhöhten Verwaltungs-, sondern auch Zeitaufwand. Ein Planfeststellungsverfahren bietet für die Baumaßnahme eine höhere Rechtssicherheit als etwa ein Bebauungsplanverfahren. Gleichzeitig kann sich ein solches Verfahren - wie zum Beispiel bei der Umfahrung von Hagsfeld - über Jahre hinziehen.

Nach Aussage der Stadt wird ein solches Verfahren derzeit durch ein Ingenieursbüro vorbereitet. "Hierzu werden auch die Verkehrsdaten auf dem neuesten Stand für die Einmündung erhoben", berichtet die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme. Die erneute Berechnung der Leistungsfähigkeit müsse für den Kreisverkehrsplatz durchgeführt werden. Zudem müssen laut Stadt auch die Umweltbehörden, das Forstamt und die Bürger in die weitere Planung miteinbezogen werden.

Fest steht damit: Die Stadt plant fest mit einem Kreisverkehr an der Kreuzung in der Theodor-Heuss-Allee. So lässt sie auch eine zweite Variante prüfen, die weniger nah an den Wohnhäusern liegt, dafür allerdings eine größere Waldfläche in Anspruch nimmt. Wann die Planungen oder gar die Bauarbeiten beginnen, bleibt weiter abzuwarten. "Dies ist davon abhängig, inwieweit und wie schnell eine Einigung über die zu bauende Variante bei den am Verfahren Beteiligten erzielt werden kann", so die Stadt.

