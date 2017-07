Eine Gartenparty in der Stuttgarter Straße ist am Samstagabend außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen den Gästen zu tätlichen Auseinandersetzungen. Die Gartenlaube auf dem Grundstück war komplett verwüstet worden und mehrere Personen hatten sich Verletzungen zugezogen.

Laut Polizeibericht zog sich ein 25-Jähriger bei der Auseinandersetzung eine stark blutende Wunde zu. Als eine Polizistin die Wunde versorgen wollte, wurde sie von der 20-jährigen Begleiterin des Mannes angegriffen.

Der Angriff konnte unterbunden und die junge Frau zu Boden gebracht werden. Hierbei trat sie laut Polizei nach den Beamten. Ihr mussten Handschellen angelegt werden. Nun mischte sich der 25-Jährige ein und versuchte seiner Begleiterin zu helfen. Er konnte zur Seite gedrängt werden. Bei dem Versuch nach dem Diensthund zu treten, wurde er von diesem gebissen.

Auch dem 25-Jährigen mussten Handschellen angelegt werden. Während die junge Frau, wegen ihrer Alkoholbeeinflussung in Gewahrsam genommen wurde, musste der 25-Jährige, aufgrund der Verletzung am Hals, stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, so die Polizei abschließend.