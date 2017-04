vor 20 Stunden Karlsruhe Polizist beweist feines Näschen: Mutmaßlicher Drogendealer in Karlsruhe verhaftet

Am Donnerstagabend konnte in Karlsruhe ein mutmaßlicher Drogendealer kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, trug er eine größere Menge an Betäubungsmitteln bei sich.