vor 22 Minuten Karlsruhe Polizei sucht Zeugen: Einbruch in Karlsruher Physiotherapie-Praxis und Büros

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in der Grünwinkler Zeppelinstraße in die Räume einer Praxis für Physiotherapie sowie in die darüber liegenden Büros einer Versicherung eingedrungen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit und bittet nun um Hinweise.