Am Wochenende waren Diebe in der Region unterwegs. Dabei hatten sie es auf Fahrräder, Laptops, Bildschirme und Maschinen abgesehen. In mehreren Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen um Mithilfe.

In Karlsruhe haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Samstag Laptops und Computerbildschirme im Wert von mehreren tausend Euro im Industriegebiet von Palmbach aus der Ladung eines Lastwagens gestohlen.

"Während der 27-jährige Fahrer zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 5 Uhr, in der Rudolf-Link-Straße in Palmbach eine Ruhepause einlegte, schlitzten Unbekannte die Plane seines Anhängers auf und stahlen drei von insgesamt sieben mit den Elektronikgeräten beladenen Holzpaletten", teilt die Polizei mit. Allein der verursachte Schaden am Anhänger beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Nummer 0721/4907-0 entgegen.

Diebe schlagen auch in der Region zu

In Philippsburg-Rheinsheim wurden in der Nacht zum Samstag mehrere Werkzeugmaschinen und zehn Rollladenmotoren aus einer Scheunenwerkstatt im Rheinsheimer Kühweg gestohlen. Die unbekannten Täter überwanden zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, ein Vorhängeschloss am Schiebetor. Unter anderem kamen neben den Elektromotoren auch ein Akkuschrauber, ein Winkelschleifer, zwei Handkreissägen und ein Holzhobel im Wert von mehreren hundert Euro abhanden. Täterhinweise gibt es nach Angaben der Polizei bisher nicht

In Neureut-Kirchfeld wiederum hatten es in der Nacht zum Sonntag noch unbekannte Diebe auf hochwertige Fahrräder abgesehen. In der Helga-Seibert- und der benachbarten Lothar-Kreyssig-Straße überwanden sie an sieben verschlossen abgestellten Rädern die Sicherungen und transportierten sie vermutlich mit einem Kraftfahrzeug ab.

Wer im Zusammenhang mit den Diebstählen Verdächtiges beobachtet hat, wird von der Polizei unter der Nummer 706600 um seine Meldung beim Polizeiposten Neureut gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter der Nummer 967180 entgegen.