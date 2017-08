Am Freitag und am Sonntag hat die Karlsruher Polizei auf den Autobahnen 5 und 8 sowie auf stark frequentierten Strecken im Nordschwarzwald Kontrollen abgehalten. Über 50 Fahrer müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Wie die Polizei berichtet, war am Freitag eine zivile Videostreife der Verkehrspolizei auf der A5 und A8 unterwegs. Im Rahmen dieser Kontrolle sind neun Fahrer aufgefallen. "Die Spitzenreiterin im negativen Sinn war ein 20-Jährige, die seit knapp einem Jahr den Führerschein besitzt und mit mehr als 180 km/h bei erlaubten 120 km/h und mit mehr als 160 km/h in einer 100 km/h-Zone unterwegs war", so die Polizei in ihrem Bericht.

Sie muss nun neben Bußgeld, Punkten und Fahrverbot mit einer Nachschulung sowie der Verlängerung ihrer Probezeit rechnen. Weitere vier Fahrer waren trotz hohen Verkehrsaufkommens mehr als 50 km/h zu schnell, einer hatte mehr als 40 und ein letzter mehr als 30 km/h die zulässige Geschwindigkeit überschritten. In einem Fall wurde ein Handy-Sünder ertappt.

151 km/h in der 80er-Zone

Das gute Motorradwetter am Sonntag nutzen die Polizei aus Karlsruhe und Baden-Baden für eine gemeinsame Aktion auf der Albtalstrecke beim Gertrudenhof, der L340 beim Dreimarkstein nahe Dobel und beim zu Loffenau gehörende Käppele an der L564. Innerhalb von vier Stunden wurden hier 312 Fahrzeuge angehalten, davon waren 290 Motorräder und 22 Autos.

Insgesamt 44 Fahrzeuge, davon 31 motorisierte Zweiräder, waren über 20 km/h zu schnell unterwegs. Sieben Ertappte hatten gar ein um 40 oder mehr Stundenkilometer über dem erlaubten Limit liegendes Tempo und müssen neben einem empfindlichen Bußgeld und Flensburgpunkten auch mit einem mindestens vierwöchigen Fahrverbot rechnen.

Trauriger Spitzenreiter war ein Zweiradpilot, der bei zulässigen 80 km/ mit 151 km/h angemessen wurde. Ein Pkw-Lenker wurde gleichfalls in einer 80er-Zone mit 130 km/h ertappt.

"Aufgemotzte" Motorräder erwischt

An 81 kontrollierten Motorrädern und drei Pkw stellten die Polizisten technische Mängel fest. Bei 29 Fahrzeugen war hierdurch die Betriebserlaubnis erloschen. Wegen Mängeln an der Bremsanlage, an den Außenspiegeln, an der Beleuchtung oder wegen scharfkantiger Karosserieteile wurde in zehn Fällen die Weiterfahrt untersagt.

Zwei Motorradfahrer, die sich beim Dreimarkstein durch Wenden der Kontrolle entziehen wollten, wurden von den Beamten gestellt. Beide hatten an den Auspuffanlagen ihrer Maschinen Manipulationen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.