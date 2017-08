27.09.2016 21:00 Karlsruhe Platz für Wettläufer: Durlacher Innenstadt wegen Turmberglauf gesperrt

In Durlach findet am kommenden Samstagnachmittag, 1. Oktober, der Turmberglauf statt. Deshalb können die Bahnen der Tramlinie 1 zwischen 15.30 und 17.40 Uhr nicht den Streckenabschnitt zwischen Auer Straße und Durlach Turmberg befahren. In einer Pressemitteilung informieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) über die Umleitungen.