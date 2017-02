Über das Wochenende haben sich im Zuständigkeitsbereich der Karlsruher Polizei wieder eine Vielzahl an Einbruchsmeldungen angesammelt. Betroffen waren Firmen, Kleingärten und Wohngebäude.

Auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Exerzierplatz" im Bereich von Knielinger Allee und Franz-Lust-Straße waren in der Nacht zum Samstag Einbrecher unterwegs. Nach den derzeitigen Erkenntnissen brachen sie fünf Lauben beziehungsweise Schuppen auf und suchten darin nach Stehlenswertem. Da zunächst nur ein betroffener Gartenbesitzer erreicht wurde, ist bislang lediglich bekannt, dass eine Minikreissäge im Wert von 40 Euro entwendet wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier West.

Unbekannte brachen am Samstag zwischen 16 und 22 Uhr in eine Firma in der Karlsruher Hennebergstraße ein. Nachdem eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war, stiegen der oder die Täter in die Räume ein. Der komplette Büroraum wurde durchsucht und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe gestohlen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Fenster ausgehebelt und Räume durchsucht

Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Wohnhaus im Felchenweg in Ettlingen-Bruchhausen. Zuvor waren Einbruchsversuche nach hochgeschobenen Rollläden an anderen Fenstern gescheitert. In den Räumen durchsuchten die Diebe diverse Behältnisse. Ob etwas abhandenkam, konnte bislang nicht festgestellt werden.

In Rheinstetten-Mörsch sind Einbrecher am Samstag zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr in eine Doppelhaushälfte der St.-Ulrich-Straße eingedrungen. Auch dort sind zunächst Rollläden hochgeschoben worden und an der neuwertigen Terrassentür erfolglos Hebelversuche unternommen worden. Letztlich gelangten die Täter durch das Aufwuchten einer Holzkellertür in die Räume. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Auch hier war noch nicht zu klären, ob etwas gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-0 entgegen.

Überwachungskamera filmt Einbrecher

Einen geringen Münzgeldbetrag hat ein noch unbekanntes Täterpärchen in der Nacht zum Samstag beim Einbruch in einen Pizzaservice im Altstädter Kirchenweg erbeutet. Nach den Erhebungen des Polizeireviers Pforzheim-Nord hatten die beiden die Eingangstür gegen 1.00 Uhr aufgebrochen und waren schließlich mit einer grauen Geldkassette geflüchtet. Die Ermittlungen nach den von einer Überwachungskamera im Bild festgehaltenen Eindringlingen dauern derzeit noch an.

Durch das Einschlagen eines Kellerfensters gelangten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in ein Einfamilienhaus in Dettenheim-Liedolsheim in der Beethovenstraße. In mehreren Räumen wurde alles durchwühlt. Ob letztlich auch Beute gemacht wurde, ließ sich bisher nicht feststellen. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegen.

Täter ziehen ohne Beute wieder ab

Drei unbekannte Täter waren den Spuren nach an einem Wohnungseinbruch am Sonntag zwischen 12.45 Uhr und 19 Uhr in der Illinger Wilhelmstraße beteiligt. Hierzu bittet das Polizeirevier Mühlacker um die Mitteilung von Hinweisen unter 07041/96930. Die Diebe hebelten zunächst die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten dann die Räume. Entwendet wurde nach erster Einschätzung der Bewohner offenbar aber nichts.

Zwei Einbrecher überraschte am Samstag gegen 18.25 Uhr der aufmerksam gewordene Bewohner eines Wohnhauses in der Gültlinger Straße in Calw-Holzbronn. Der Betroffene hielt sich zu genannter Zeit im Obergeschoss auf und hatte vom Erdgeschoss her Klopfgeräusche vernommen. Bei seiner Nachschau konnte er die zwei Täter feststellen, als diese sich an der Terrassentür zu schaffen machten.

Beide rannten davon und wurden wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und muskulös mit dunkler Kleidung. Die Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen. Wie sich herausgestellt hat, rissen die Täter zunächst an der Gebäuderückseite einen Bewegungsmelder von der Wand. An der Terrassentür schoben sie anschließend den Rollladen nach oben und verkeilten ihn mit einem Holzscheit. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Calw unter 07051/161-0 entgegen.