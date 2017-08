03.09.2016 07:00 Karlsruhe Pferd, Esel und Ziegen: Neue Bewohner auf Altem Flugplatz

Auf dem alten Flugplatz im Norden Karlsruhes tut sich wieder was: In Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe lässt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) Flächen im Naturschutzgebiet beweiden. Das teilt das RP in einer Presseerklärung mit.