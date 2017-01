Die Karlsruher Polizei berichtet von einem Einbruchs-Versuch und zwei gelungenen Diebstählen in Karlsruhe, Waldbronn und Achern in der Nacht zum Mittwoch.

Einen Schaden von rund 300 Euro haben Unbekannte am späten Mittwochabend an einem Fenster des Pfarramts der Hoffnungsgemeinde in der Rheinstrandsiedlung angerichtet. Die Täter hatten gegen 23.15 Uhr mit einem Stein ein Untergeschossfenster des Am Anger gelegenen Kirchengebäudes eingeworfen, wurden dann aber gestört und ließen vom weiteren Tun ab.

Ein durch das Scheibenklirren aufmerksam gewordener Zeuge konnte in der Karl-Delisle-Straße kurz darauf zwei mit insgesamt sechs Personen besetzte Pkw mit vermutlich französischer Zulassung beobachten, die noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei zügig davon fuhren. Bei der Fahndung nach den Fahrzeugen, einem hellen Kleinwagen und einem dunklen Kombi, kontrollierten die Beamten zwar einen entsprechenden Wagen; doch führten die Feststellungen in der Folge nicht zum Tatverdacht. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden.

Terassentür aufgebrochen und Schmuck geklaut

Zwei Goldketten im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Einbrecher am Mittwoch zwischen 14 und 21 Uhr in einem Wohnanwesen in der Rheinstraße in Waldbronn-Reichenbach erbeutet. Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen war der Unbekannte von der Kinzigstraße her über ein aufgehebeltes Gittertor auf das Grundstück gelangt und hatte anschließend eine Terrassentür aufgebrochen.

Nachdem er im Inneren des Bungalows sowohl im Keller als auch im Erdgeschoss sämtliche Schubladen und Behältnisse durchwühlt hatte und dabei auf die Schmuckstücke gestoßen war, verschwand er schließlich auf demselben Weg auf dem er gekommen war.

Wer den Eindringling beobachtet oder sonst Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07243) 67779 um seine Meldung beim Polizeiposten Albtal gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer (07243) 32000 entgegen.

Keine Beute im Bistro zu holen

Ungebeten Gäste suchten in der Nacht auf Donnerstag eine Kneipe in der Straße "Zum Klauskirchl" auf. Nachdem die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen worden war, gelangten die Täter in das Anwesen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.