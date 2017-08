03.10.2016 07:00 Karlsruhe Pendler aufgepasst: Einschränkungen auf den Linien S31 und S32

In der kommenden Woche wird an zwei Tagen der Takt der Linien S31 und S32 teilweise eingeschränkt. Grund sind Arbeiten an den Oberleitungen an der Weiherfeldbrücke im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofs. Einzelne Züge auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Rastatt werden daher durch Busse ersetzt. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft in einer Pressemeldung mit.