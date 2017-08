Ostern in Karlsruhe: Städtische Einrichtungen passen Zeiten an

Durch die bevorstehenden Osterfeiertage ändern sich bei einigen städtischen Einrichtungen die Öffnungs- und Dienstzeiten. In der folgenden Übersicht erfahren Sie, was Sie wann und wo erledigen können.

Rathäuser haben von Gründonnerstag, 13. April, 12 Uhr, bis einschließlich Ostermontag, 17. April, geschlossen. Als Ausnahme sind die Bürgerbüros Mitte, Kaiserallee, Helmholtzstraße 9 bis 11 und Ost noch bis 12.30 Uhr nutzbar. Die Bürgerbüros Durlach, Stupferich und Wolfartsweier können erst nach Ostern wieder aufgesucht werden. Ebenfalls keine Sprechzeiten gibt es Gründonnerstag in der Wettersbacher Verwaltung in Grünwettersbach.

Müllabfuhr und Wochenmärkte

Die Müllabfuhr fährt an Karfreitag und Ostermontag nicht, sie ist vom 10. bis zum 13. sowie vom 18. bis zum 21. April aktiv. Eine Übersicht aller Abholzeiten ist im Internet auf www.karlsruhe.de/abfall zu finden.

Die Wochenmärkte in den Stadtteilen Daxlanden, Mühlburg, Neureut, Oberreut, Waldstadt sowie am Werderplatz in der Südstadt werden von Karfreitag auf Gründonnerstag, 13. April, vorverlegt. Der Markt am Gottesauer Platz wird auf Karsamstag, 15. April, verschoben.

Zoo, Museen und Bibliotheken

Der Zoologische Stadtgarten bietet uneingeschränkt Gelegenheit, seine Tiere und Pflanzen zu bestaunen. Außerdem haben sowohl das Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais als auch Durlachs Pfinzgaumuseum wie gewohnt offen. Die Städtische Galerie hat Karfreitag von 13 bis 18, Ostermontag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, während das Stadtarchiv Gründonnerstag schon um 13 Uhr schließt.

Die Bibliotheken sind an diesem Tag normal erreichbar, Karsamstag und an den Feiertagen bleiben Stadt-, Kinder- und Jugend- sowie Amerikanische Bibliothek zu. Das Gleiche gilt also auch für die Erinnerungsstätte Ständehaus im Neuen Ständehaus.