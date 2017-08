Die Bewohner der drei Stadtteile Wolfartsweier, Grünwettersbach und Durlach haben nächste Woche die Möglichkeit öffentliche Sitzungen zu besuchen um sich über politisches Geschehen zu informieren. Dabei stehen beispielsweise um die Einrichtung einer Ganztagesschule in Wolfartsweier und die Entwicklung der Turmbergterrasse.

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrat Wolfartsweier beginnt mit einer Begehung des Bergwaldes am Dienstag, 11. Oktober. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr bei der Hermann-Ringwald-Halle. Gegen 19.30 Uhr soll die Sitzung in der Begegnungsstätte fortgesetzt werden. Nach der Vorstellung des Forstberichts geht es zunächst um die Einrichtung eines Ganztagsbetriebes an der Grundschule Wolfartsweier.

Weiter beschäftigen sich die Stadteilvertreter mit Anfragen zu Handlungsansätzen bei der Verwahrlosung von Immobilien sowie den Ergebnissen aus dem Verkehrsversuch mit Displayanzeigen zur besseren Regulierung. Beraten wird zudem eine Anfrage zur Sauberkeit und Pflege der Friedhöfe in Wolfartsweier sowie Anfragen vom Ortschaftsrat zur Verringerung versiegelter Flächen und zur Sicherheit an Radfahrschutzsteifen.

Der Ortschaftsrat Wettersbach wird am Dienstag, 11. Oktober, um 19 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses in Grünwettersbach zusammenkommen. Neben Mitteilungen der Ortsverwaltung sind die Vorstellung der Schulhofneuplanung durch das Gartenbauamt sowie die der Friedhofskonzepte für Grünwettersbach und Palmbach geplant.

Im Bürgersaal des Rathauses Durlach hält am Mittwoch, 12. Oktober, um 17 Uhr der Ortschaftsrat Durlach eine Sitzung ab, welche mit Berichten des Amts für Abfallwirtschaft, des Stadtplanungsamts, des Jobcenters der Stadt Karlsruhe für den Standort Durlach sowie einem Straßenzustandsbericht eröffnet wird. Weiter geht es um die Turmbergterrasse und um den Bauzustand und die Nutzung des Schul- und Rathauses in Aue. Mit Mitteilungen des Stadtamtes und mündlichen Anfragen werde der öffentliche Teil der Sitzung beendet.