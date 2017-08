Die Ortschaftsräte tagen wieder: Am 6. und 7. Dezember finden die Sitzungen der Ortschaftsräte von Wettersbach, Wolfartsweier und Durlach statt.

Am Dienstag, 6. Dezember, tagt im Bürgersaal des Rathauses Grünwettersbach um 19 Uhr der Wettersbacher Ortschaftsrat. Es wird um den Flächennutzungsplan 2030 mit dem Schwerpunkt "Wohnen" gehen und um die Stellungnahme des Regierungspräsidiums zur Einrichtung einer zweiten Umfahrungsstrecke der Autobahn A8. Außerdem wird über die Änderung der Friedhofsgebührensatzung diskutiert.

Unter Leitung von Ortsvorsteher Rainer Frank diskutieren die Ortschaftsräte zudem Anträge der Fraktionen zur Einführung eines mobilen Bürgerbüros, zu Geschwindigkeitsüberwachungen in den Ortsdurchfahrten Grünwettersbach/Palmbach, zur Ausschilderung eines Fußwegs von der Bushaltestelle Rathaus zum Waldspielplatz und zur Kennzeichnung der Bushalteposition an der Haltestelle Rathaus in Richtung Wolfartsweier.

Wolfartsweier: Vorstellung Konzept „Alter Friedhof“

Der Ortschaftsrat Wolfartsweier trifft sich ebenfalls am Dienstag, den 6. Dezemeber um 19 Uhr. Unter der Leitung von Ortsvorsteher Anton Huber wird in der dortigen Begegnungsstätte getagt. Zunächst berät das Gremium das Konzept für den Alten Friedhof Wolfartsweier, das Fachleute zuvor vorstellen. Weiter geht es um neue Verträge und die Hausordnung bei der Vermietung der Hermann-Ringwald-Halle, der Begegnungsstätte Wolfartsweier und des Trauzimmers im Rathaus ab 2017.

Durlach: Regelung der verkaufsoffenen Sonntage

In Durlach treten die Mitglieder des Ortschaftsrates am Mittwoch, den 7. Dezember, ab 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Durlach zusammen. Unter anderem stehen zwei Berichte auf der Tagesordnung: Der Jahresbericht der Abteilung Hochbau und Gebäudewirtschaft des Stadtamts und eine Präsentation des Kinderspielplatzes Dechantsberg mit erneuerten Geräten.

Unter dem Vorsitz von Ortsvorsteherin Alexandra Ries berät das Gremium außerdem Beschlussvorlagen zur Friedhofsgebührensatzung, zur Mitgliedschaft im Forum Stadt-Netzwerk historische Städte sowie zu einer Satzung bezüglich einer Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage ab dem kommenden Jahr.

Auf Anträge von Ortschaftsratsfraktionen hin sind weitere Tagesordnungspunkte eine Rauchverbotszone im Kinder- und Kleinkinderbereich des örtlichen Turmbergbads (CDU), ein Weinwanderweg hinauf zum und herab vom Turmberg (FDP) sowie Vorschläge zur Innenentwicklung von Aue (SPD). Der Durlacher Bezirk soll eine pointierte Sanierung erfahren.