14.09.2016 06:00 Karlsruhe Ohne Hektik in den Feierabend: Neuer Abendmarkt auf dem Karlsruher Marktplatz

Nach Feierabend auf einem Markt noch schnell etwas Frisches und Regionales einkaufen war in der Form bisher nicht möglich. Am Mittwoch veranstaltet das Marktamt mit dem Verein "Slow Food Convivium Karlsruhe" den ersten Abendmarkt der Stadt. Von 16 bis 20 Uhr bieten zwölf Stände auf dem Marktplatz mehrheitlich regionale Selbsterzeugnisse zum Kauf an.