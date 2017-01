Seit 20. Januar ist es offiziell: Donald Trump ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten. In Karlsruhe gehen Menschen an diesem Montag aus Protest gegen die Amtseinführung Trumps auf die Straße.

Wie die Karlsruher Montagsdemonstration in einer Pressemitteilung ankündigt, ist für Montagabend 17.30 Uhr eine Kundgebung gegen die Amtseinführung Donald Trumps auf dem Karlsruher Marktplatz geplant. Es gebe bundesweit Proteste, so der Anmelder gegenüber ka-news.

Die bundesweite Montagsdemo-Bewegung und der Bündnisrat des Internationalistischen Bündnisses hätten zur Beteiligung an den weltweiten Protesten gegen die Amtseinführung von Trump aufgerufen. Die Montagsdemo Karlsruhe und die Wählerinitiative des internationalistischen Bündnissen Karlsruhe laden in ihrer Pressemitteilung alle Bürger ein, sich an der Kundgebung mit offenem Mikrofon zu beteiligen.