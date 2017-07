Auf der Strecke der Linie S2 endet am Mittwoch, 26. Juli, der planmäßige Einsatz der Hochflur-Stadtbahnfahrzeuge. Mit Beginn der Sommerferien werden die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) nach eigenen Angaben zwischen Spöck und Rheinstetten nur noch barrierefreie Niederflurfahrzeuge einsetzen.

"Wir können durch den Einsatz von Niederflur-Bahnen unseren Fahrgästen ab sofort einen verbesserten Komfort auf allen Verbindungen dieser Linie bieten", erklärt Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der VBK. Durch die geringe Einstiegshöhe können die Fahrzeuge an barrierefrei ausgebauten Haltestellen ebenerdig auch von Kunden mit eingeschränkter Mobilität betreten werden, etwa Leute mit Kinderwägen oder Rollatoren.

Schon in der Vergangenheit hatten die VBK auf einem Teil des Streckenabschnitts der Linie S2 Richtung Rheinstetten Niederflurfahrzeuge eingesetzt. Zukünftig werden auf der S2-Strecke neben den Bahnen vom Typ "Citylink NET2012" auch Niederflurfahrzeuge vom Typ "GT8-70D/N" und Bahnen vom "Typ GT6-70D/N" verkehren, wie die AVG in einer Pressemeldung mitteilte.

Die letzte Fahrt eines Hochflurfahrzeuges zwischen Spöck und Rheinstetten endet am Mittwochabend am Entenfang in Mühlburg. In den kommenden Jahren werde man die Modernisierung ihrer Fahrzeugflotte und den barrierefreien Ausbau von Haltestellen weiter vorantreiben, so VBK abschließend.