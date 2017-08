Die Zahlen machen es deutlich. Auch der "Baden-Marathon" wird vom allgemeinen Trend der rückläufigen Teilnehmerzahlen nicht verschont. So sind bei der Auflage am 25. September wohl deutlich weniger Läufer am Start als im Vorjahr.

"Der Marathon ist nicht immer ein Selbstläufer", weiß Fried-Jürgen Bachl, Geschäftsführer des Marathon Karlsruhe. Aktuell würden 7.231 Läufer an den Start gehen. Im Vorjahr waren es rund 1.000 Teilnehmer mehr. Seine Hoffnungen ruhen nun auf einem "Schlussspurt" auf die Startplätze in den letzten Tagen bis zum Meldeschluss am 11. September.

Doch klar ist auch: "Es genügt nicht, nur an die Messe umzuziehen", so Bachl. Immer wieder muss man sich aufgrund der hohen Anzahl regionaler Konkurrenzveranstaltungen Neues einfallen lassen. So wird es in diesem Jahr erstmals einen Inklusionslauf geben mit zwölf Teilnehmern. Dazu gibt es auf der Halbmarathon-Distanz die baden-württembergischen Meisterschaften.

An der neuen Zielankunft in Halle 2 der Neuen Messe ist wieder ein buntes Rahmenprogramm geboten. Das startet bereits am Samstag mit einem Familientag, der ein breites Spektrum an Mitmach-Aktionen von Tanzworkshops bis Freestyle-Skating rund um den Sport bietet.

Weitere Informationen: www.badenmarathon.de