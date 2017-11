Neuer Standort in Karlsruhe: Skandidorf startet in eine neue Saison

Das Karlsruher Skandidorf startet in seine 11. Saison an neuem Ort und Stelle. Die Hütten stehen bereits auf dem Messplatz.

Nach zwei Jahren auf dem kleinen Festplatz in Durlach-Aue ziehen die Veranstalter mit Beginn der 11. Saison an an einen neuen Standort. Vom 11. November 2017 bis zum 4. März 2018 wird das Hüttendorf auf dem Messplatz in Karlsruhe stehen. Die Veranstalter versprechen viele tolle Tage und ein breites Rahmenprogramm bei kulinarischen Köstlichkeiten und einem einzigartigen Ambiente.

Das Skandidorf ist ab Samstag, 11. November immer von Mittwoch bis Samstags ab 17 Uhr und Sonn- und Feiertags ab 12.00 Uhr geöffnet. Neben dem normalen Gastronomie-Betrieb bietet der Veranstalter das Hüttendorf auch für Feiern im kleinen und großen Rahmen an.