Ein weißes "e" auf rotem Grund sorgte in den vergangenen Tagen für Rätselraten an den Karlsruher Haltestellen. Jetzt hat der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) das Geheimnis gelüftet: Ein neuer Ticket-Tarif soll kommen!

Ein schlichtes, weißes Plakat sowie Aufkleber auf dem Boden zierte in den vergangenen Tagen viele Haltestellen im Karlsruher Stadtgebiet. Zum 1. Juni in Karlsruhe, so die Info auf den Plakaten und den Aufklebern, wurde die Neuerung angekündigt. Doch nichts passierte. Auf Anfrage von ka-news bestätigte man die Marketing-Aktion, wollte aber den Hintergrund nicht genauer erläutern und verwies auf einen späteren Zeitpunkt.

Auch am Dienstag - fünf Tage nach dem selbst gesetzten Veröffentlichungsdatum - wollte die Pressestelle noch keine weiteren Infos ausgeben. Am späten Abend klärte die KVV selbst an den Haltestellen auf: Ab sofort gibt es einen Kurzstrecken-Tarif im Karlsruher Liniennetz! Mittels der App "ticket2go" soll die Luftlinien-Entfernung von Fahrten im Stadtgebiet Karlsruhe ermittelt werden.

Preis steht noch nicht fest

Dieser soll sich nicht an der bisherigen Wabenstruktur bemessen. Und so funktioniert es: Beim Einsteig wird per Positionsbestimmung die Haltestelle ermittelt. Nach einer gewissen Zeit oder an einem bestimmten Ort wird die Fahrt "abgemeldet". Der Fahrgast soll so am Ende nur den Preis für die zurückgelegte Strecke bezahlen.

Ein Kurzstreckenticket war von Seiten der Fahrgäste bereits häufiger gefordert worden. Bislang musste selbst für eine Fahrt von nur wenigen Stationen ein Einzelfahrschein für 2,40 Euro gelöst werden. Ein Preis, der auch für eine Bahnfahrt einmal quer durch das kompletten Karlsruher Stadtbereich fällig wird. Durch den eTarif sollen vor allem die Fahrgäste im Innenstadtbereich, wo die Haltestellen eng beieinander liegen, eine Vergünstigung erhalten.

Weitere Infos am Donnerstag

Wie hoch der Betrag für den Kurzstrecken-Tarif genau ist, will man auf Anfrage von ka-news bislang noch nicht sagen. Nur soviel wollte man verraten: Es wird einen Sockelbetrag geben, auf den dann ein Preis für die entsprechende Entfernung aufgeschlagen wird. Weitere Informationen hat der KVV für Donnerstag angekündigt.

Ein Selbstversuch zeigt aber: Der KVV eTarif ist über die App bereits buchbar! Für die Strecke von rund 1,1 Kilometer zwischen den Haltestellen Gottesauer Platz und Kronenplatz rechnet die App 1,50 Euro ab. Für die Entfernung von 500 Meter zwischen den Haltestellen Durlacher Tor und Kronenplatz werden 1,25 Euro fällig. Wie genau sich der Preis zusammensetzt, geht aus der App-Abrechnung nicht hervor.