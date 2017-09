Seit Anfang der Woche ist es offiziell: Der neue Cheftrainer des Karlsruher SC heißt Alois Schwartz. Beim KSC ist man davon überzeugt, den richtigen Mann für die Aufgabe gefunden zu haben. Und auch von den Anhängern der Blau-Weißen bekommt der Nachfolger von Marc-Patrick Meister Rückendeckung.

Für die kommenden zwei Jahre, so der Plan, soll Alois Schwartz die KSC-Mannschaft als Cheftrainer führen. Sein Vertrag läuft bei Juni 2019. Der neue KSC-Coach macht klar, dass er mit den Blau-Weißen wieder zurück in die zweite Liga will: "Wir möchten den KSC wieder dort hinführen, wo er hingehört." Und wie kommt der neue Cheftrainer an? Das wollten wir in einer nicht repräsentativen Umfrage wissen.

"Jetzt gibt es keine Ausreden mehr"

Das Ergebnis zeigt: Viele Umfrageteilnehmer stehen hinter der Entscheidung des KSC. Bei 1.582 abgegebenen Stimmen geben sich 53,29 Prozent der Teinehmer optimistisch, was den neuen KSC-Trainer angeht.

Auch ka-news-Kommentator Samoht500 hält viel vom neuen Cheftrainer: "Vernünftig und seriös! So kommt Schwartz für mich rüber. Kein Sprücheklopfer, sondern Realist. Seiner Aussage nach gilt sein Vertrag dann auch für die 3. Liga in der kommenden Saison. Das ist auch wichtig, weil wir jetzt endlich mal wieder Ruhe und Kontinuität brauchen! Dafür steht für mich dieser Trainer."

ka-news-Kommentatorin Torflut drückt dem neuen Trainer die Daumen: "Jetzt gibt es für die Mannschaft keine Ausreden mehr. Hoffentlich hat er mehr Glück als seine Vorgänger." Dem schließt sich ka-news-Kommentator Kopfschüttler an: "Ich wünsche Herr Schwartz selbstverständlich alles Gute und nach sechs Monaten noch genauso viele Schulterklopfer wie heute. "Leser Hardy62 denkt, dass der neue Coach Glück gebrauchen kann. Sein Wunsch an Schwartz: "Machen Sie der Truppe mal Feuer unter dem Hintern, sie hat es verdient!" Auch in den sozialen Netzwerken gibt es positive Resonanz:

Andere drücken Mannschaft und Trainer die Daumen:

"Ich bin skeptisch, ob er das Ruder herumreißen kann"

Doch es gibt auch weniger euphorische Stimmen. Während 18,28 Prozent der Teilnehmer nicht so recht wissen, was sie von der Entscheidung des KSC halten sollen, stehen 28,63 Prozent dem neuen KSC-Trainer kritisch gegenüber. So meint ka-news-Kommentator kscfan: "Schwartz ist ein trockener und bodenständiger Fachmann, der in Sandhausen gut funktionierte, aber in Nürnberg große Probleme hatte. Bin skeptisch, ob er das Ruder rumreißen kann." Auch bei manchem Facebook-User kommt angesichts der KSC-Entscheidung nur wenig Freude auf:

Andere Kommentatoren wie etwa 4everksc bitten darum, Schwarz erstmal die kommenden Spiele abzuwarten: "Wie jeden Trainer sollte man ihm eine faire Chance geben [...] und auch nicht gleich wieder alles in Frage stellen wenn es nicht gleich läuft - wir können nicht alle paar Wochen einen Trainer verheizen!"