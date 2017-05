vor 7 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Neue Rutsche startet später: Freibadsaison beginnt auch ohne Freibadwetter

Das erste Maiwochenende markiert in vielen Städten im Südwesten den Start in die Freibadsaison. Das bisher ziemlich durchwachsene Wetter wirft den Zeitplan nur in Einzelfällen um. Die meisten Badbetreiber öffnen, egal wie es wird.