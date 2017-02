Im Frühjahr diesen Jahres wird die neue Lernfabrik 4.0 Karlsruhe offiziell eingeweiht. Doch schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

In dieser Woche wurde am Standort Heinrich-Hertz-Schule (HHS) im Beiertheimer Feld alle technischen Einzelstationen installiert und miteinander verbunden. Am zweiten Standort der Lernfabrik 4.0 an der benachbarten Carl-Benz-Schule (CBS) erfolgte dieser Aufbau bereits im vergangenen Dezember. Nächster Schritt ist jetzt die Schulung der Lehrenden der HHS, die in der kommenden Woche stattfindet.

Insgesamt dauerte der Aufbau der Lernfabrik 4.0 an der HHS zwei Tage. Aufgebaut wurden drei Geraden, eine Weiche, ein Hochregallager sowie zwei Roboterstationen zur Montage und zum Beladen. Zusätzlich gibt es einen Arbeitsplatz mit Handeingabestation.

Zur Besonderheit am Standort HHS sagt Helmut Saßenscheid, zuständiger Servicetechniker für die Inbetriebnahmen: "Normalerweise steht zumindest einer der Grundkörper an einer Wand und kann leicht mit Strom versorgt werden. Wunsch der Berufsschule war es aber, die Lernfabrik 4.0 mittig im Raum zu platzieren. Also mussten wir die Energieversorgung von oben über eine Deckeninstallation realisieren".

Timm Schunck, Lehrer an der HHS, freut sich schon auf seine Unterrichtstätigkeit in der neuen Lernfabrik 4.0: "Ich bin wirklich gespannt, wie unsere Schüler dieses völlig neue Bildungsangebot annehmen. Sicher bin ich mir, dass wir jetzt beste Voraussetzungen dafür haben, die Industrie 4.0 hautnah erlebbar zu machen."

Die Zukunft der Industrie erlernen

Karlsruhes Lernfabrik 4.0 besteht aus zwei Teilen. Ein Grundlagenlabor befindet sich an der CBS und ein auch als Demonstrationszentrum nutzbares Labor ist an der HHS eingerichtet. Beide Bereiche sind so konzipiert, dass die Industrie 4.0 mit ihrer Automatisierungs-, Informations- und Kommunikationstechnik in verschiedenen Komplexitätsstufen erfahren und erlernt werden kann.

Durch den modellhaften Charakter der Lernfabrik 4.0 ist es zudem möglich, die gesamte Prozesskette Entwicklung Fertigung, Montage, Materialfluss und Auftragsabwicklung eines modernen, an mehreren Standorten operierenden Industrieunternehmens praxisnah für die Aus- und Weiterbildung abzubilden.

Die CBS als Berufsschule für Fahrzeug- und Metalltechnik sowie die HHS als Berufsschule Elektrotechnik und Informationstechnik hatten sich mit einem innovativen Konzept Mitte 2015 bei der Landesregierung beworben und anschließend auch den Zuschlag erhalten. Damit ist Karlsruhe jetzt einer von lediglich 15 Standorten für das völlig neue Bildungsangebot Lernfabrik 4.0 in Baden-Württemberg.

Die Lernfabrik 4.0 steht allen Schülern und Auszubildenden der CBS und HHS offen und spielt in den Unterrichten der beiden Schulen zukünftig fächerübergreifend eine wichtige Rolle. Darüber hinaus wird die Lernfabrik 4.0 ein regionales Kompetenzzentrum für Betriebe sein, die sich in den Themengebieten Automatisierungstechnik und Industrie 4.0 schulen und weiterbilden lassen.