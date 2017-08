Ab dem 9. Januar ist die als "Bulacher Loch" bekannte Unterführung zwischen den Stadtteilen Beiertheim und Bulach voraussichtlich drei Monate lang für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Das kündigen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung an. Die Sperrung hat auch Folgen für Pendler.

Die Vollsperrung betrifft nach Aussage der Stadtwerke die Bulacher Straße zwischen der St.-Florian-Straße und der Breiten Straße. Grund für die Behinderungen ist die Verlegung einer neuen Fernwärmeleitung. Im Zuge dessen müssen auch die Gas- und Wasserleitungen umgelegt werden.

Stadtwerke empfehlen großräumige Umfahrung

Um weitere Sperrungen in naher Zukunft zu vermeiden, werden durch die Netzservice Gesellschaft der Stadtwerke in den Gehwegen auch neue Stromkabel verlegt. Während der Vollsperrung werden für die Anlieger örtliche Umleitungen ausgeschildert. "Verkehrsteilnehmer mit Ziel Innenstadt oder in Gegenrichtung Ettlingen sollten die Sperrung großräumig umfahren, beispielsweise über die L605", empfehlen die Stadtwerke. Für Fußgänger und Radfahrer werde eine Verbindung entlang des Baufelds durch die Unterführung aufrechterhalten.

Die Sperrung des "Bulacher Lochs" hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Die Buslinien 50 und 51 müssen nach Aussage des Verkehrsunternehmens für die Dauer der Baumaßnahme bis voraussichtlich Anfang April umgeleitet werden

Da auf dem regulären Fahrweg der Buslinie 51 zeitgleich eine weitere Baustelle im Stadtteil Oberreut eingerichtet ist, wird der Linienverlauf komplett verändert und die Linie 51 fährt im Ringverkehr durch Oberreut und Bulach zum Albtalbahnhof. Das teilen die VBK weiter mit.

Und so fahren laut VBK die betroffenen Busse:

Auf der Route derwird die Haltestelle Landgrabenstraße (Richtung Oberreut) in die Landgrabenstraße verlegt. Die Haltestelle Grünwinkler Straße (Richtung Oberreut) wird zur Haltestelle Grünwinkler Straße (Richtung Hauptbahnhof) verlegt. Die Haltestelle Neue-Anlage-Straße wird für beide Fahrtrichtungen in die Neue-Anlage-Straße verlegt.

Die Haltestelle Breite Straße (Richtung Hauptbahnhof) wird in die Marie-Alexandra-Straße verlegt. Die Haltestelle Breite Straße und Gebhardstraße (jeweils Richtung Oberreut) werden ersatzlos aufgehoben. Die Haltestelle Barbarossaplatz (Richtung Oberreut) wird in die Ebertstraße verlegt.

Die Haltestellen Grünwinkler Straße und Neue-Anlage-Straße werden in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos aufgehoben, Ebenso die Haltestellen Petergraben und Bulach Friedhof (jeweils in Fahrtrichtung Oberreut. Die Haltestellen Bernhard-Lichtenberg-Straße und Eva-Maria-Buch-Straße werden auf die gegenüberliegende Straßenseite in der Gegenrichtung verlegt.

Die haltestelle Badeniaplatz (Richtung Oberreut Zentrum) wird für die Buslinie 51 aufgehoben und die Haltestelle Badeniaplatz in Fahrtrichtung Albtalbahnhof in die Wilhelm-Leuschner-Straße (nach der Kreuzung mit der Woerishofferstraße) verlegt. Die Haltestelle Breite Straße (Richtung Hauptbahnhof) wird in die Marie-Alexandra-Straße verlegt. Die Haltestelle Breite Straße (Richtung Oberreut) wird ersatzlos aufgehoben.